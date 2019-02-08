Семь процентов белорусских православных не верят в Бога и треть — не уверены

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Информационно-аналитический центр при Администрации президента опубликовал данные о религиозной ситуации в Беларуси.

Бывшая протестантская, а ныне православная церковь в Заславле. Фото: church.by

Исходя из данных опроса, 62% белорусов назвали себя верующими в Бога, но дьявол кроется в деталях. Оказалось, что почти каждый третий православный (28%) не уверен, верит ли в Бога, а 7% православных ответили, что либо не верят в Бога, либо верят в сверхъестественные силы.

Каждый пятый католик (20,5%) также не смог однозначно ответить, верит ли в Бога. Доля атеистов или верующих в сверхъестественные силы среди назвавших себя католиками — 4%.

Среди протестантов атеистов или верующих в сверхъестественные силы не оказалось.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число прихожан примерно в 4 млн. В стране действуют свыше 1,1 тыс. православных храмов, более 100 церквей строятся.

 
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Тэги: православные католики протестанты религия социологическое исследование

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