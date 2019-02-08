Семь процентов белорусских православных не верят в Бога и треть — не уверены
Информационно-аналитический центр при Администрации президента опубликовал данные о религиозной ситуации в Беларуси.
Исходя из данных
Каждый пятый католик (20,5%) также не смог однозначно ответить, верит ли в Бога. Доля атеистов или верующих в сверхъестественные силы среди назвавших себя католиками — 4%.
Среди протестантов атеистов или верующих в сверхъестественные силы не оказалось.
|По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число прихожан примерно в 4 млн. В стране действуют свыше 1,1 тыс. православных храмов, более 100 церквей строятся.