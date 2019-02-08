Пять человек задержали по делу об убийстве младенца в минской Серебрянке

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Главным следственным управлением Следственного комитета принято к производству уголовное дело по факту обнаружения тела пятимесячного мальчика с признаками насильственной смерти возле жилого дома в минском микрорайоне.

Фото: sk.gov.by

В Минске обнаружено тело младенца с удавкой на шее – убийце грозит расстрел

По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в том числе мать и отец ребенка, сообщили в пресс-службе СК.

По предварительной информации, фигуранты накануне пьянствовали в квартире, где проживал ребенок с родителями. Расследование продолжается.
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Тэги: убийство ребенка Серебрянка

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