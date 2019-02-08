В Варшаве умер бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевски

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Ольшевски работал адвокатом и защищал в суде многих польских оппозиционеров, а в 1991 году Лех Валенса назначил его премьер-министром.

Фото: newspix.pl

Политик несколько дней находился без сознания в варшавской больнице, сообщает TVP. Проблемы со здоровьем у него обострились в 2011 году после инсульта.

Президент Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со смертью.

Ян Ольшевски был премьер-министром Польши в 1991-1992 годах. В 2006-м он стал советником экс-президента Польши Леха Качиньского. Также политик основал партию «Движение польской реконструкции», которую возглавлял до 2011 года.

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Тэги: премьер-министр смерть Персона: Ян Ольшевски Город: Варшава

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