В Варшаве умер бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевски

Ольшевски работал адвокатом и защищал в суде многих польских оппозиционеров, а в 1991 году Лех Валенса назначил его премьер-министром.

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Политик несколько дней находился без сознания в варшавской больнице, сообщает TVP . Проблемы со здоровьем у него обострились в 2011 году после инсульта.

Президент Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со смертью.