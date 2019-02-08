Российского боксера застрелили за неделю до поединка

Профессиональный боец Александр Костромин был убит в подъезде его дома в Белгороде.

По версии следователей, боксер заходил в подъезд, когда неизвестный выстрелил ему в спину и скрылся с места преступления на машине российской марки, сообщает Gazeta.ru . От полученных ранений спортсмен скончался.

Местные правоохранительные органы устанавливают личность убийцы Костромина, а также просят откликнуться очевидцев преступления.

29-летний Костромин выступал в полутяжелой весовой категории и провел на профессиональном уровне три поединка, все — выиграл. Первый серьезный бой Костромин провел в 2005 году, став победителем первенства России. В 2014 году взял золото международного турнира по боксу в Крыму. Боксер дебютировал на профессиональном уровне на ринге в декабре 2017 года, нокаутировав Аюба Бозуркаева. После Костромин одержал уверенные победы над Иззатом Ибрагимовым и Сергеем Белошапкиным.

Свой следующий поединок боксер должен был провести 16 февраля в Риге против Райтиса Синкевича.