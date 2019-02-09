Беларусь оказалась под влиянием области повышенного атмосферного давления

В субботу, девятого февраля, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

П прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется.

Утром в отдельных районах сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, по северо-западу – порывистый.

Температура воздуха максимальная днем -2..+4°C, по юго-западу до +6°C.

В столице облачно с прояснениями. Вероятность осадков составляет всего 5-10%. Утром в некоторых районах города ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный порывистый.

Столбик термометра сегодня покажет 0..+2°C.