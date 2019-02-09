На турнире в Словакии белорусы уступили второй сборной России

Национальная сборная Беларуси по хоккею проиграла и второй свой поединок на международном турнире Kaufland Cup, который проходит в Братиславе.

Фото пресс-службы ФХРБ

На этот раз подопечные Андрея Сидоренко уступили второй сборной России — 1:2 (Знахаренко, 24:16 — Федоров, 14:01-бол., Хохлачев, 31:34).

Наша команда, как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея выступала в следующем составе: Карнаухов (59:07); Антонов (К) — Воробей, Парфеевец — Дрозд — Стефанович; Евенко — Коробов (А), Демков (А) — Ремезов — Кислый; Бокун — Знахаренко, С.Малявко — Белевич — А.Малявко; Карабань — Литвинов — Когалев; Крыскин, Бовбель.

Статистика бросков: 27:21 (12:6, 5:11, 10:4).

После поединка Сидоренко отметил, что главным на этом турнире было посмотреть, как «ребята выдержат второй подряд матч против сильного соперника», так как по большому счету «проекция на чемпионат мира — там тоже будут спаренные поединки с непростыми командами».

Напомним, ранее белорусы проиграли в серии буллитов словам — 1:2.