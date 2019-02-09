Стали известны новые места, где ГАИ устроила ловушки на лихачей

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Наступившие выходные принесут немало «сюрпризов» любителям быстрой езды – сотрудники Госавтоинспекции устроили новые ловушки для лихачей.

Фото pixabay.com

Так, в субботу на дорогах Брестчины и Могилевщины появятся дополнительные датчики контроля скорости, которые будут находиться в следующих местах:

  • 07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 45;
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, подъезд к Шклову (8+850);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-76, Шкловский район (54+940);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (1+450);
  • 08:00-20:00. Трасса М-12, Кобринский район (19+270);
  • 09:00-16:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (7+330);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);
  • 16:00-21:00. Брест, улица 28 Июля (мост через реку Мухавец).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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Тэги: ГАИ

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