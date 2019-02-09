Стали известны новые места, где ГАИ устроила ловушки на лихачей

Наступившие выходные принесут немало «сюрпризов» любителям быстрой езды – сотрудники Госавтоинспекции устроили новые ловушки для лихачей.

Фото pixabay.com

Так, в субботу на дорогах Брестчины и Могилевщины появятся дополнительные датчики контроля скорости, которые будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 45;

08:00-19:00. Трасса М-8, подъезд к Шклову (8+850);

08:00-19:00. Дорога Р-76, Шкловский район (54+940);

08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (1+450);

08:00-20:00. Трасса М-12, Кобринский район (19+270);

09:00-16:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);

09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (7+330);

09:00-21:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);

16:00-21:00. Брест, улица 28 Июля (мост через реку Мухавец).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: