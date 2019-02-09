Под Лидой сельчанин подстрелил соседа
В Лидском районе 49-летний сельчанин получил огнестрельное ранение – в него выстрелил 73-летний сосед.
Между мужчинами возник конфликт. Пенсионер зашел во двор соседа, где тот находился с женой, и нажал на курок своего охотничьего ружья «ИЖ-58».
В милиции, которую вызвала супруга пострадавшего, сообщили, что между соседями были личные неприязненные отношения.
Женщина также отобрала у пенсионера ружье и вывела его из рабочего состояния.
Приехавшие медики оказали раненому помощь – его жизни ничего не угрожает.
Ранее
А вот пенсионер из Ивенца продал жителю Смоленска охотничье ружье «ИЖ-58», на вырученные деньги он приобрел сапоги, гроб и два креста.