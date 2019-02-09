Под Лидой сельчанин подстрелил соседа

В Лидском районе 49-летний сельчанин получил огнестрельное ранение – в него выстрелил 73-летний сосед.

Между мужчинами возник конфликт. Пенсионер зашел во двор соседа, где тот находился с женой, и нажал на курок своего охотничьего ружья «ИЖ-58».

В милиции, которую вызвала супруга пострадавшего, сообщили, что между соседями были личные неприязненные отношения.

Женщина также отобрала у пенсионера ружье и вывела его из рабочего состояния.

Приехавшие медики оказали раненому помощь – его жизни ничего не угрожает.

Ранее Naviny.by писали, что пьяный житель Гродно, угрожая ружьем, требовал в сельском магазине бутылку водки. Ругань между посетителем и продавцом услышал сотрудник магазина, который набросился на пьяного мужчину. Продавщица в свою очередь позвонила своему супругу, и тот помог скрутить посетителя, после чего работники магазина вызвали милицию.

А вот пенсионер из Ивенца продал жителю Смоленска охотничье ружье «ИЖ-58», на вырученные деньги он приобрел сапоги, гроб и два креста.

