Сильные морозы внесли коррективы – спринты в Кэнморе перенесены

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о переносе мужской и женской спринтерских гонок. Соревнования должны были состояться девятого февраля в канадском Кэнморе в рамках седьмого этапа Кубка мира.

Такое решение IBU связано с сильными морозами до -25°C, в то время как по регламенту старты можно проводить, когда столбик термометра не опустился ниже 20°C.

Если погода будет благоволить, гонки пройдут 10-11 февраля:

мужская начнется в воскресенье 22:20 (по минскому времени);

женская – в понедельник в 00:45.

Восьмой этап Кубка мира пройдет в американском Солт-Лейк-Сити. Вот его расписание: