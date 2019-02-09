Сильные морозы внесли коррективы – спринты в Кэнморе перенесены

/ Спорт
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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о переносе мужской и женской спринтерских гонок. Соревнования должны были состояться девятого февраля в канадском Кэнморе в рамках седьмого этапа Кубка мира.

Такое решение IBU связано с сильными морозами до -25°C, в то время как по регламенту старты можно проводить, когда столбик термометра не опустился ниже 20°C.

Если погода будет благоволить, гонки пройдут 10-11 февраля:

  • мужская начнется в воскресенье 22:20 (по минскому времени);
  • женская – в понедельник в 00:45.

Восьмой этап Кубка мира пройдет в американском Солт-Лейк-Сити. Вот его расписание:

  • 14.02. Спринт (женщины) 7,5 км (начало в 21:15);
  • 15.02. Спринт (мужчины) 10 км (21:15);
  • 16.02. Масс-старт (женщины) 12,5 км (20:05);
  • 17.02. Масс-старт (мужчины) 15 км (00:05);
  • 17.02. Смешанная эстафета (супермикст) (20:10);
  • 18.02. Смешанная эстафета (2x6 + 2x7,5 км) (00:05).
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Тэги: биатлон Город: Кэнмор

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