Сильные морозы внесли коррективы – спринты в Кэнморе перенесены
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о переносе мужской и женской спринтерских гонок. Соревнования должны были состояться девятого февраля в канадском Кэнморе в рамках седьмого этапа Кубка мира.
Такое решение IBU связано с сильными морозами до -25°C, в то время как по регламенту старты можно проводить, когда столбик термометра не опустился ниже 20°C.
Если погода будет благоволить, гонки пройдут 10-11 февраля:
- мужская начнется в воскресенье 22:20 (по минскому времени);
- женская – в понедельник в 00:45.
Восьмой этап Кубка мира пройдет в американском Солт-Лейк-Сити. Вот его расписание:
- 14.02. Спринт (женщины) 7,5 км (начало в 21:15);
- 15.02. Спринт (мужчины) 10 км (21:15);
- 16.02. Масс-старт (женщины) 12,5 км (20:05);
- 17.02. Масс-старт (мужчины) 15 км (00:05);
- 17.02. Смешанная эстафета (супермикст) (20:10);
- 18.02. Смешанная эстафета (2x6 + 2x7,5 км) (00:05).