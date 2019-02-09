Вторая встреча глав США и КНДР пройдет в Ханое

Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут переговоры в столице Вьетнама 27 и 28 февраля.

«Мои представители только что покинули Северную Корею после продуктивной встречи, на которой согласовали дату и место саммита при участии Ким Чен Ына. С нетерпением жду встречи с Кимом и переговоров для продвижения мира», — заявил Трамп.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

Первая в история встреча лидеров двух государств прошла 12 июня в Сингапуре. Стороны подписали соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении «полной денуклеаризации Корейского полуострова». Ким Чен Ын также согласился уничтожить полигон для испытания ракет и двигателей к ним.