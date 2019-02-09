Вторая встреча глав США и КНДР пройдет в Ханое

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут переговоры в столице Вьетнама 27 и 28 февраля.

«Мои представители только что покинули Северную Корею после продуктивной встречи, на которой согласовали дату и место саммита при участии Ким Чен Ына. С нетерпением жду встречи с Кимом и переговоров для продвижения мира», — заявил Трамп.

 

 

«Хорошая прелюдия к миру». Трамп и Ким довольны переговорами

Первая в история встреча лидеров двух государств прошла 12 июня в Сингапуре. Стороны подписали соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении «полной денуклеаризации Корейского полуострова». Ким Чен Ын также согласился уничтожить полигон для испытания ракет и двигателей к ним.
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Тэги: США-КНДР встреча президентов новости Вьетнама новости КНДР Персона: Дональд Трамп Ким Чен Ын Город: Ханой

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