Вторая встреча глав США и КНДР пройдет в Ханое
Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут переговоры в столице Вьетнама 27 и 28 февраля.
«Мои представители только что покинули Северную Корею после продуктивной встречи, на которой согласовали дату и место саммита при участии Ким Чен Ына. С нетерпением жду встречи с Кимом и переговоров для продвижения мира», — заявил Трамп.
Первая в история встреча лидеров двух государств прошла 12 июня в Сингапуре. Стороны подписали соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении «полной денуклеаризации Корейского полуострова». Ким Чен Ын также согласился уничтожить полигон для испытания ракет и двигателей к ним.