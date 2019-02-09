Товарооборот Белорусской универсальной биржи вырос на 61%

В январе 2018 года на торговых площадках БУТБ заключено 30 778 сделок на общую сумму 415 млн рублей, что на 61% больше показателя такого же прошлогоднего периода.

По сообщению пресс-службы биржи, наибольший вклад в товарооборот внесла секция лесопродукции, где с начала года совершены 5858 сделок на 224,6 млн рублей. Таким образом, показатель 2018 года превышен в 2,4 раза за счет существенного роста поставок пиломатериалов на экспорт, а также активной реализации на внутреннем рынке круглого леса и услуг по заготовке древесины. Кроме того, в 8,8 раза до 9,7 млн увеличился экспорт щепы и древесных отходов, а поставки бумажной продукции на внутренний рынок составили 138% к январю 2018 года, достигнув 2,3 млн рублей.

Секция металлопродукции завершила первый месяц года с суммой сделок 83,7 млн рублей, что на 14% меньше результата прошлого года. Причиной сокращения продаж угля через биржу стало смещение графика закупок белорусских цементных заводов, которые наряду с Белорусской железной дорогой являются основными потребителями данной продукции. Аналогичная ситуация наблюдалась и в начале 2018 года, однако по итогам года динамика сложилась положительная —166%. Что касается других товарных позиций, торгуемых в секции металлопродукции БУТБ, то на 15% до 5,7 млн рублей, выросли объемы реализации цветных металлов и изделий из них, а продажи кабельно-проводниковой продукции выросли на 13% до 4,5 млн.

В секции сельхозпродукции по результатам января зафиксирован рост суммы сделок на 55% до 74,7 млн рублей. Более половины от этого объема обеспечили продажи на внутреннем рынке шротов масличных, сухого молока, а также злаковых и кормовых добавок. В частности, реализовано 27,5 тыс. т шрота на 21,1 млн (плюс 48% к январю 2018 года), 3,4 тыс. т сухого молока на 17,3 млн (в 30 раз больше) и 14 тыс. т злаковых и кормовых добавок на 13,7 млн (плюс 18%).

Для секции промышленных и потребительских товаров январь текущего года стал периодом роста как количественных, так и объемных показателей. Несмотря на незначительное снижение деловой активности, типичное для начала года, белорусскими и зарубежными участниками торгов заключено 4460 сделок на сумму 32,1 млн рублей, что на 68% больше, чем в январе 2018 года.