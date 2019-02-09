Команда Лукашенко победила на «Минской лыжне» в Веснянке
В этом году впервые «Минская лыжня» проходит в виде биатлонной эстафетной гонки.
За президентскую команду бежали четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, Николай Лукашенко и Светлана Коношенко, сообщает
В эстафете 4х3 километра также принимали участие команды Администрации президента, Управления делами президента, Совмина, облисполкома, Конституционного и Верховного судов, Национального олимпийского комитета, парламента — всего около 20-ти.