Команда Лукашенко победила на «Минской лыжне» в Веснянке

В этом году впервые «Минская лыжня» проходит в виде биатлонной эстафетной гонки.

За президентскую команду бежали четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, Николай Лукашенко и Светлана Коношенко, сообщает «Беларусь 1» .

В эстафете 4х3 километра также принимали участие команды Администрации президента, Управления делами президента, Совмина, облисполкома, Конституционного и Верховного судов, Национального олимпийского комитета, парламента — всего около 20-ти.