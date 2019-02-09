Экспорт белорусских вооружений впервые превысил миллиард долларов

Экспорт предприятий Государственного военно-промышленного комитета Беларуси по итогам 2018 года был налажен в 76 стран мира.

В сообщении комитета указано, что объем промышленного производства вырос за прошлый год на 2,2%, объем экспорта — на 7,3%. Впервые преодолена планка по экспорту товаров и услуг в 1 млрд долларов.

В 2018 году расширилась география экспорта: если в 2016 году экспорт продукции военного назначения осуществлялся в 60 стран, то в 2017-м — в 69 стран, а в 2018 году — уже в 76 стран мира, что составляет 110% по отношению к 2017 году.