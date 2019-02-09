Духовник Лукашенко предложил посредничество между РПЦ и ПЦУ

Духовник белорусского президента Федор Повный заявил, что Беларусь может стать посредником между РПЦ и новой украинской церковью.

Настоятель Всехсвятского минского прихода протоиерей Федор Повный, религиозным лидерам Украины и России стоит подумать о том, чтобы слова любви были и заканчивались не только буквами. Он предложил им собраться вместе и посмотреть друг другу в глаза, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

«Президент нашей страны всегда готов к любому честному, красивому, праведному и конструктивному диалогу», — сказал протоиерей. Он подчеркнул, что Лукашенко может организовать встречу «не ради каких-то политических конъюнктур», а искренне и от души.