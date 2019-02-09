Депутаты Верховного совета призвали белорусов отстаивать независимость

/ Политика
Просмотров: 595 Комментариев: 0

Депутаты Верховного совета 12-го и 13-го созывов заявили о поддержке любых действий «граждан страны, государственных органов и их представителей, направленных на точное и безусловное исполнение требований» Конституции 1994 года.

Во встрече бывших депутатов 9 февраля в Минске приняло участие около 50 человек, сообщает БелаПАН.

Бывшие парламентарии в своем заявлении напомнили, что в соответствии с Конституцией 1994 года Беларусь ставила целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.

С каждым годом, отмечают они, все более ясно становится то, что граждане должны «чтить свою Конституцию, жить в соответствии с основным законом». «Только в таком случае мы достигнем процветания нашей независимой и суверенной страны, будем счастливо себя чувствовать в родной Беларуси», — подчеркнули политики.

Депутаты Верховного совета 12-го и 13-го созывов также обратились к гражданам страны с «призывом любыми конституционными средствами защищать и отстаивать суверенитет, независимость и демократический строй Республики Беларусь».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Верховный Совет Беларусь-Россия Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

С чем вернется Лукашенко от Путина после нового раунда в Сочи?

С чем вернется Лукашенко от Путина после нового раунда в Сочи?

Лукашенко обвинили в том, что он устал от России, ищет опору в США и НАТО

Лукашенко обвинили в том, что он устал от России, ищет опору в США и НАТО

Литва бьет тревогу: политика Минска зависит от российской разведки

Литва бьет тревогу: политика Минска зависит от российской разведки

Россия может снова попытаться заполучить МЗКТ и уже прощупывает почву

Россия может снова попытаться заполучить МЗКТ и уже прощупывает почву