Депутаты Верховного совета призвали белорусов отстаивать независимость

Депутаты Верховного совета 12-го и 13-го созывов заявили о поддержке любых действий «граждан страны, государственных органов и их представителей, направленных на точное и безусловное исполнение требований» Конституции 1994 года.

Во встрече бывших депутатов 9 февраля в Минске приняло участие около 50 человек, сообщает БелаПАН .

Бывшие парламентарии в своем заявлении напомнили, что в соответствии с Конституцией 1994 года Беларусь ставила целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.

С каждым годом, отмечают они, все более ясно становится то, что граждане должны «чтить свою Конституцию, жить в соответствии с основным законом». «Только в таком случае мы достигнем процветания нашей независимой и суверенной страны, будем счастливо себя чувствовать в родной Беларуси», — подчеркнули политики.

Депутаты Верховного совета 12-го и 13-го созывов также обратились к гражданам страны с «призывом любыми конституционными средствами защищать и отстаивать суверенитет, независимость и демократический строй Республики Беларусь».