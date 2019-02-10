Минчанка дома нашла боевую гранату

Столичные правоохранители проводят проверку по факту обнаружения боевой гранаты в квартире одного из домов в Заводском районе.

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Как сообщает милиция, опасный боеприпас у себя дома случайно обнаружила минчанка – женщина проводила уборку и в вещах умершего мужа наткнулась на гранату, которая находилась в коробке из-под термокружки.

Прибывшие по месту вызова оперативники и саперы эвакуировали жильцов квартиры.

Специалисты деактивировали и передали гранату на экспертизу.

Не так давно сообщалось, что в Витебске гранату Ф-1 обнаружили рабочие жилищного ремонтно-эксплуатационного треста на техническом этаже в жилом доме № 23 по улице Воинов-интернационалистов. Были эвакуированы 16 человек.

