Область пониженного атмосферного давления накроет Беларусь

Днем в воскресенье погоду Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе южных широт.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах выпадут небольшие осадки (дождь, мокрый снег).

По востоку местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха максимальная днем 0..+6.

В столице вероятность осадков составляет 30-40%. В течение суток столбик термометра покажет следующие значения: