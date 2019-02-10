Область пониженного атмосферного давления накроет Беларусь
Днем в воскресенье погоду Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе южных широт.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах выпадут небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
По востоку местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха максимальная днем 0..+6.
В столице вероятность осадков составляет 30-40%. В течение суток столбик термометра покажет следующие значения:
- утром -1..-3°C;
- днем +1..+3°C;
- вечером 0..+2°C.