Порошенко пошел в атаку на Тимошенко

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Главы Украины Петр Порошенко пошел в атаку на главного своего конкурента на предстоящих президентских выборах лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

Выступая перед избирателями, он косвенно вернулся в историю, вспомнив переговоры Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Напомним, сама лидер «Батькивщины» не стесняется в эпитетах в адрес действующего президента, называя его, в частности, «продажным».

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Согласно результатам социологического исследования, проведенного силами Центра «Социальный мониторинг», «Украинского института социальных исследований им. А.Яременко», компании «Инфо Сапиенс» и Социологической группы «Рейтинг», 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Лишь 15% считают направление развития государства правильным, еще 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос.

Лидерами президентского рейтинга тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании являются:

  1. Владимир Зеленский – 21,9%;
  2. Юлия Тимошенко – 19,2%;
  3. Петр Порошенко – 14,8%;
  4. Юрий Бойко – 10,4%;
  5. Анатолий Гриценко – 8,4%.

При этом, почти каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко (22,1%). В победу нынешнего президента верят 16,6%.

Антирейтинг политиков возглавляет Петр Порошенко (половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах). За лидера «Батькивщины» не отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Петр Порошенко Юлия Тимошенко

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