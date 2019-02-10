Порошенко пошел в атаку на Тимошенко

Главы Украины Петр Порошенко пошел в атаку на главного своего конкурента на предстоящих президентских выборах лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

Українцям не потрібен Президент і Головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, який буде фліртувати або хіхікати з Путіним. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію. pic.twitter.com/KYlG6PnLpQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 февраля 2019 г.

Выступая перед избирателями, он косвенно вернулся в историю, вспомнив переговоры Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Напомним, сама лидер «Батькивщины» не стесняется в эпитетах в адрес действующего президента, называя его, в частности, «продажным».

Согласно результатам социологического исследования, проведенного силами Центра «Социальный мониторинг», «Украинского института социальных исследований им. А.Яременко», компании «Инфо Сапиенс» и Социологической группы «Рейтинг», 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Лишь 15% считают направление развития государства правильным, еще 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос.

Лидерами президентского рейтинга тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании являются:

Владимир Зеленский – 21,9%; Юлия Тимошенко – 19,2%; Петр Порошенко – 14,8%; Юрий Бойко – 10,4%; Анатолий Гриценко – 8,4%.

При этом, почти каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко (22,1%). В победу нынешнего президента верят 16,6%.

Антирейтинг политиков возглавляет Петр Порошенко (половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах). За лидера «Батькивщины» не отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных.