Порошенко пошел в атаку на Тимошенко
Главы Украины Петр Порошенко пошел в атаку на главного своего конкурента на предстоящих президентских выборах лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.
Выступая перед избирателями, он косвенно вернулся в историю, вспомнив переговоры Юлии Тимошенко и Владимира Путина.
Напомним, сама лидер «Батькивщины» не стесняется в эпитетах в адрес действующего президента, называя его, в частности, «продажным».
Согласно результатам социологического исследования, проведенного силами Центра «Социальный мониторинг», «Украинского института социальных исследований им. А.Яременко», компании «Инфо Сапиенс» и Социологической группы «Рейтинг», 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.
Лишь 15% считают направление развития государства правильным, еще 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос.
Лидерами президентского рейтинга тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании являются:
- Владимир Зеленский – 21,9%;
- Юлия Тимошенко – 19,2%;
- Петр Порошенко – 14,8%;
- Юрий Бойко – 10,4%;
- Анатолий Гриценко – 8,4%.
При этом, почти каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко (22,1%). В победу нынешнего президента верят 16,6%.
Антирейтинг политиков возглавляет Петр Порошенко (половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах). За лидера «Батькивщины» не отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных.