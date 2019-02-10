В Белоозерске женщина на «Рено» сбила семилетнего мальчика

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Дорожно-транспортное происшествие, о котором стало известно вчера поздно вечером, произошло днем шестого февраля.

В результате наезда, семилетний мальчик получил травмы разной степени тяжести и был доставлен в больницу.

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По информации региональной Госавтоинспекции, 48-летняя жительница Белоозерска на «Рено Меган Сценик» возле дома №30 на улице Ленина сбила ребенка, который в нарушении ПДД перебегал дорогу рядом с «зеброй».

Ранее Naviny.by сообщали, что в Новогрудке 41-летний водитель «Опель-Астры» сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Тэги: ДТП дети Город: Белоозерск

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