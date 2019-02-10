В Белоозерске женщина на «Рено» сбила семилетнего мальчика

Дорожно-транспортное происшествие, о котором стало известно вчера поздно вечером, произошло днем шестого февраля.

В результате наезда, семилетний мальчик получил травмы разной степени тяжести и был доставлен в больницу.

По информации региональной Госавтоинспекции, 48-летняя жительница Белоозерска на «Рено Меган Сценик» возле дома №30 на улице Ленина сбила ребенка, который в нарушении ПДД перебегал дорогу рядом с «зеброй».