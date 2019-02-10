ГАИ подготовила «сюрпризы» для лихачей
В воскресенье, десятого февраля, сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с грубыми нарушения Правил дорожного движения.
Отдельное внимание будет уделено любителям быстрой езды. К примеру, в Брестской и Могилевской областях на дорогах появятся дополнительные радары:
- 08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район (215+700);
- 08:00-19:00. Дорога Р-93, Бобруйский район, населенный пункт Ясный Лес (107+600);
- 08:00-19:00. Трасса М-4, Могилевский район (187+230);
- 08:00-19:00. Дорога Р-43, Климовичский район, населенный пункт Барсуки (26+200);
- 08:00-20:00. Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево (12+410);
- 09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (426+900);
- 09:00-21:00. Дорога Р-17, Малоритский район (19+950);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (65+700);
- 09:00-21:00. Дорога Р-94, Брестский район, населенный пункт Збунин (26+500);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (32+950).
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.