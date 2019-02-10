Трагедия в Стародорожском районе: на пожаре погибли две женщины

В ночь на воскресенье, десятого февраля, в Стародорожском районе произошла трагедия, унесшая жизни двух человек.

По информации регионального управления МЧС, пожар в деревни Рухово унес жизни двух женщин.

Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Всего, по данным спасателей, за минувшие дежурные сутки в стране произошли 19 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых были уничтожены три единицы техники, повреждены 12 строений и две единицы техники.