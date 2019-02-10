Лукашенко рассказал об увлечении сыновей

По завершению соревнований «Минская лыжня-2019», прошедших в минувшую субботу в столичном микрорайоне Веснянка, Александр Лукашенко раскрыл секрет, как увлечь детей лыжами.

Фото пресс-службы президента

Он считает, что важен личный пример родителя: «Научитесь вы – будут бегать и ваши дети». По его словам, все его дети – от младшего до старшего увлекаются лыжами.

Лукашенко признался, что заставляет главу Администрации президента Наталью Кочанову, а она весь народ, особенно школы – бегать на трассе.

«Разве это нормально: лыжи дай, скажи, что это хорошо, а потом еще за руку тащи на трассу? Я не понимаю, что за родители? Детей надо обязательно воспитывать в этом плане. Меньше болеть будут», - убежден глава государства.

Президент заверил, что в ближайшее время в школах и вузах пройдут лыжные соревнования, после которых с директоров и ректоров «спросим, почему они не тащат на трассы, на лыжню детишек».

Лукашенко вспомнил, как в детстве ему дали со школы домой лыжи, так он их три километра тащил перед собой и был рад.