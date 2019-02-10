Россельхознадзор завернул обратно слонимские сардельки

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В ходе проверки документов «мясного груза» сотрудники Россельхознадзора выявили отсутствие ветеринарных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Фото pixabay.com

Так же, как сообщили в ведомстве, сардельки Слонимского мясокомбината общим весом 200 килограммов везли в автомобиле без холодильника. Груз предназначался для Осташкова (Тверская область).

В Россельхознадзоре напомнили, что белорусский кмбинат занесен в список предприятий, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию РФ.
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Тэги: Россельхознадзор сардельки Слонимский мясокомбинат

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