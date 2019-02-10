Лукашенко о крупных соревнованиях в Беларуси: все окупается и приносит чрезмерные дивиденды

Александр Лукашенко уверен, что проведение в Беларуси крупных международных спортивных соревнований приносит стране большую пользу.

Фото пресс-службы президента

По его словам, это «не соразмерные дивиденды, а чрезмерные дивиденды». Он утверждает, что «это все окупается».

Объясняя свою позицию, Лукашенко заметил, что в первую очередь речь идет о формировании имиджа государства, за что многие платят сотни миллионов долларов.

«Дело не в этих копейках, которые мы затратим. Хотя и это важно, и в убытках мы никогда не были», - утверждает президент.

Коснулся он и темы предстоящего легкоатлетического матча Европа – США.

По словам Лукашенко, это было его мечтой. Он лично просил главу IAAF привезти в Минск этот матч. Глава государства уверен, что это будет грандиозный «праздник, не ниже уровнем, чем Европейские игры».

Он считает, что факт хорошего настроения, а также восхищения, с которым спортсмены покидают Беларусь, – «это даже не сотни миллионов долларов, это уже миллиарды».

«Это инвестиции. Может быть, не в нас с вами, но для наших детей и внуков это большой фундамент. Пусть только они этим воспользуются. Поэтому не жалейте денег на то, чтобы пригласить к себе гостей», – приводит пресс-служба президента его слова.