В Барановичах сгорели «Ситроен» и «Форд»

За прошедшие дежурные сутки в Барановичах сгорели два автомобиля.

Фото pixabay.com

По информации местных спасателей, первым лишился своего автомобиля 42-летний мужчина. Его «Ситроен» (машине 20 лет) сгорел около десяти часов утра в субботу, девятого февраля, на улице Стародубовской.

А в ночь на воскресенье, десятого февраля, сгорел на улице 50 лет БССР «Форд-Транзит» (1 год), принадлежащий местному предприятию. Также огнем повреждена краска и обшивка стоящего рядом «Форда-Транзит» (2 года).

В настоящее время эксперты устанавливают причины возгораний.

Всего в брестском регионе за сутки произошли три пожара.