Вышла 11-я серия «Возвращения в Простоквашино»

В сети появилась очередная, 11-я по счету серия, мультфильма «Возвращение в Простоквашино».

Мульт размещен на странице «Союзмультфильма» в интернете. Серия называется «Вишневая феерия».

Премьера сериала состоялась третьего апреля, вторую серию зрители смогли увидеть 4 мая, а третья появилась в сети 6 июня.

Ранее отмечалось, что киностудия будет выпускать по одной серии в месяц.

Создатели продолжения культового советского мультсериала старались быть как можно ближе к оригиналу, но и принесли кое-что свое. Выполненный в классическом рисованном стиле мультсериал будет выходить на протяжении трех лет, в течение которых зрители увидят 30 новых серий.