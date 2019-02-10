Бабич: Запад хочет оторвать Беларусь от России

Политика Запада в отношении Беларуси имеет цель «разорвать вековые связи» белорусов с россиянами, «оторвать эту территорию от России», заявил посол Российской Федерации в Минске Михаил Бабич.

В интервью RT он объяснил, что политика, проводимая Западом в отношении Минска – «это даже не давление, а хорошо спланированная, организованная, системная и многолетняя работа».

Посол утверждает, что на нее выделены десятки, сотни миллионов долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов.

В результате капиталовложений, подчеркнул дипломат, идет большая идеологическая работа и обработка людей, особенно молодого поколения.

«Идет работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, которые не подлежат сомнению. Большая работа проводится в сфере межконфессиональных взаимоотношений. Применяются самые совершенные информационные технологии. Эти возможности очень велики у тех западных центров, которые занимаются этой работой. Мы с вами хорошо видим ее результаты на примере Грузии и Украины», - заявил Бабич.

Он убежден, что главная задача Запада на этом направлении заключается в том, чтобы «разорвать вековые связи между нашими народами, сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России — в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане».

Это необходимо странам Западам, чтобы в дальнейшем использовать эту территорию как плацдарм для давления на Россию.

Однако пока у них это не получается, ведь на протяжении четверти века президент Беларуси доказывал, что курс на интеграцию с Россией, является стратегическим для Минска.