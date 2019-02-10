Москва и Минск найдут компромисс по цене на энергоносители, — посол РФ

Посол России Михаил Бабич считает, что Москва и Минск решат спор по поводу цены на энергоносители, так как компромисс всегда удавалось найти.



«С одной стороны, этот спор существует. Но если вы посмотрите на динамику наших отношений за последние 20 лет, то он возникал почти каждый год, и всегда компромисс достигался. Мы находили решение самых сложных вопросов в значительно более сложных экономических условиях», — заявил российский дипломат RT .

Он считает, что «вопрос состоит не в том, чтобы решить какой-то конкретный экономический спор».

«Учитывая необходимость донастройки союзного формата наших отношений, создания единой промышленной и экономической политики, нужно посмотреть, что необходимо сделать для того, чтобы налоговые компенсации проходили в рамках единого налогового законодательства, — пояснил он. — Если мы говорим про какие-то бюджетные преференции, чтобы они проходили в рамках единого бюджетного процесса».

Дипломат напомнил, что сейчас страны, входящие в Евразийский союз, находятся на этапе формирования единых рынков энергоносителей. Поэтому, считает он, «выхватить из контекста вопрос двусторонних отношений и решить его за счет или в ущерб евразийским отношениям, не сбалансировав эти вопросы, — неправильно и противоречит достигнутым договоренностям».

На вопрос, прояснится ли ситуация когда газ пойдет по «Северному потоку—2», российский дипломат отметил: «Дело не в этом. Когда газ пойдет по «Северному потоку — 2», все равно останется значительное количество вопросов. По той причине, что наши союзные отношения очень преференциальные. Когда мы их выстраиваем на этой основе, все наши остальные партнеры также претендуют на аналогичный формат взаимоотношений. Особенно в рамках Евразийского экономического союза».

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