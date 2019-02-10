Транспортный коллапс на границе: в очереди стоит более 1000 фур
Настоящий транспортный коллапс наблюдается в настоящее время на пунктах перехода белорусской границы со странами европейского союза.
По информации белорусских пограничников, больше всего большегрузных автомобилей скопилось на литовском участке – более 710:
- «Привалка» – более 250;
- «Каменный Лог» – более 230;
- «Бенякони» – более 170;
- «Котловка» – более 60.
На латвийском направлении в «колейке» стоит более 210:
- «Урбаны» – более 110;
- «Григоровщина» – более 100.
На этом фоне выезд в Польшу выглядит практически свободным – 110:
- «Брузги» – более 60;
- «Козловичи» – более 30;
- «Берестовица» – более 20.