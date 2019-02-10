Транспортный коллапс на границе: в очереди стоит более 1000 фур

Настоящий транспортный коллапс наблюдается в настоящее время на пунктах перехода белорусской границы со странами европейского союза.

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По информации белорусских пограничников, больше всего большегрузных автомобилей скопилось на литовском участке – более 710:

«Привалка» – более 250;

«Каменный Лог» – более 230;

«Бенякони» – более 170;

«Котловка» – более 60.

На латвийском направлении в «колейке» стоит более 210:

«Урбаны» – более 110;

«Григоровщина» – более 100.

На этом фоне выезд в Польшу выглядит практически свободным – 110: