Транспортный коллапс на границе: в очереди стоит более 1000 фур

/ Общество
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Настоящий транспортный коллапс наблюдается в настоящее время на пунктах перехода белорусской границы со странами европейского союза.

Фото pixabay.com

По информации белорусских пограничников, больше всего большегрузных автомобилей скопилось на литовском участке – более 710:

  • «Привалка» – более 250;
  • «Каменный Лог» – более 230;
  • «Бенякони» – более 170;
  • «Котловка» – более 60.

На латвийском направлении в «колейке» стоит более 210:

  • «Урбаны» – более 110;
  • «Григоровщина» – более 100.

На этом фоне выезд в Польшу выглядит практически свободным – 110:

  • «Брузги» – более 60;
  • «Козловичи» – более 30;
  • «Берестовица» – более 20.
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Тэги: очереди фур