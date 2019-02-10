Циклон с Балтики принесет в Беларусь дождь, мокрый снег и порывистый ветер

Начало следующей неделе отсалютует Беларуси дождем и мокрым снегом.

По прогнозам синоптиков, погоду в понедельник будут формировать атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем.

Как ожидается, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый.

Столбик термометра покажет: