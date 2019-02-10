Циклон с Балтики принесет в Беларусь дождь, мокрый снег и порывистый ветер
Начало следующей неделе отсалютует Беларуси дождем и мокрым снегом.
По прогнозам синоптиков, погоду в понедельник будут формировать атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем.
Как ожидается, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый.
Столбик термометра покажет:
- ночью -3..+4°С;
- днем 0..+6°С.