Посол РФ Бабич посоветовал, как не дать шанса белорусской оппозиции

Глава российской дипломатической миссии в Беларуси Михаил Бабич считает, что от мягкой белорусизации до дерусификацией слишком малое расстояние.

Он убежден, что изучение родного языка, истории, культуры, традиций — это даже не право, а обязанность любого народа, который не хочет утратить самоидентичность. Поэтому, заявил он, «было бы странно каким-то образом ограничивать эти возможности в независимом государстве».

Бабич сказал в интервью RT , что не видит ничего плохо в том, что Беларусь «развивается в этом плане». В то же время, подчеркнул он, «это не должно происходить за счет ущемления прав русского языка, совместной культуры, совместных исторических фактов, а также фальсификации истории».

Дипломат также прокомментировал призывы белорусской оппозиции к властям ограничить трансляцию российских телеканалов на территории страны, заявив, что если обе стороны «очень оперативно не перезагрузят информационную повестку и не создадут новую позитивную, созидательную информационную политику, то, конечно, шансы у оппозиции повышаются».

Он считает, что «мы сами даем им в руки эти возможности»: «Чем больше мы уделим сил и внимания созданию новой информационной политики, которая будет честной, объективной, профессиональной, нацеленной на развитие и созидание, тем меньше будет шансов у оппозиции, в том числе по ограничению возможностей российского телевидения. Надо отдать должное белорусским властям — сегодня эти возможности очень большие. По сути дела, российское телевидение в тех или иных форматах, доступно для абсолютного большинства населения страны. Но нам надо менять информационную повестку в этой части. Больше думать над стратегическими, концептуальными вещами, чем над сиюминутными «жареными» фактиками, которые зачастую передернуты, вырваны из контекста и не имеют ничего общего с действительностью».

На сегодняшний день, считает посол, информполитика в российско-белорусских отношениях должна быть «нацелена на созидание, развитие и строительство».

Дипломат не сомневается, что тех информресурсов, которые сегодня есть у двух стран «более чем достаточно, чтобы разъяснять и показывать людям итоги строительства Союзного государства».