Столичная ГАИ устроила облаву

/ Общество
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Сотрудники Госавтоинспекции отчитались о проведении в субботу, девятого февраля, операции «Фильтр».

Фото УГАИ Минска

ГАИ работала на внешнем кольце Минской кольцевой автодороги (между проспектом Дзержинского и улицей Казинца).

В ходе проведения операции в поле внимания инспекторов ДПС подпадали практически все проезжающие на этом отрезке дороги автомобили – у водителей спрашивали права, проверяли их на употребление алкоголя.

В результате операции в «сети ГАИ» попали 17 бесправников (пять человек были арестованы за повторное вождение в течение одного года без прав). Также «залетели» два пьяных водителя.

Среди других нарушений – перевозка детей вне специальных кресел (пять человек).
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Тэги: ГАИ операция Фильтр Город: Минск

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