Жуткое ДТП: один водитель погиб, второй – в крайне тяжелом состоянии

Жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель, произошло на 59-м километре трассы Минск – Микашевичи произошло в воскресенье, десятого февраля.

По информации региональной Госавтоинспекции произошло лобовое столкновение «Пежо» и «Хонды». После аварии одна из машин загорелась.

На данный момент известно, что водитель «японки» погиб на месте происшествия, а управлявший «французом» был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.