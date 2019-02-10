Жуткое ДТП: один водитель погиб, второй – в крайне тяжелом состоянии

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель, произошло на 59-м километре трассы Минск – Микашевичи произошло в воскресенье, десятого февраля.

По информации региональной Госавтоинспекции произошло лобовое столкновение «Пежо» и «Хонды». После аварии одна из машин загорелась.

На данный момент известно, что водитель «японки» погиб на месте происшествия, а управлявший «французом» был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
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Тэги: ДТП

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