Жуткое ДТП: один водитель погиб, второй – в крайне тяжелом состоянии
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Жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель, произошло на 59-м километре трассы Минск – Микашевичи произошло в воскресенье, десятого февраля.
По информации региональной Госавтоинспекции произошло лобовое столкновение «Пежо» и «Хонды». После аварии одна из машин загорелась.
На данный момент известно, что водитель «японки» погиб на месте происшествия, а управлявший «французом» был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.