Полуфинал Кубка федерации белорусские теннисистки проведут в Австралии

Коанда Австралии стала соперницей женской сборной Беларуси по теннису в полуфинале Мировой группы Кубка федерации.

Матч состоится 20 и 21 апреля. Австралийки будут принимающей стороной. Во втором полуфинале встретятся Франция и Румыния.

В ночь на 11 февраля по минскому времени Австралия одолела на выезде США — 3:2.

Белорусская сборная в четвертьфинале обыграла на выезде Германию — 4:0. В первый день, 9 февраля, Александра Саснович (33-е место в одиночном рейтинге ВТА) победила Татьяну Мария (67) — 7:6 (7:3), 6:3, а Арина Соболенко (9) — Андреа Петкович (68) — 6:2, 6:1. На следующий день Соболенко взяла верх над Лаурой Зигемунд (104) — 6:1, 6:1, а Виктория Азаренко (260-е место в парном рейтинге ВТА) и Лидия Морозова (41) — над Анной-Леной Грёнефельд (33) и Моной Бартель (206) — 6:1, 0:6, 11:9, напоминает БелаПАН.

В рейтинге Кубка федерации Беларусь занимает третье место, Германия — пятое, Австралия — девятое.

Наивысшее достижение белорусских теннисисток на этом турнире — выход в финал в 2017 году (дебютный сезон в Мировой группе). Австралийки семь раз завоевывали трофей (1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974).