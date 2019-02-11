Ожидается сильный порывистый ветер

В понедельник, 11 февраля, на территории Беларуси будет преобладать облачная погода.

По прогнозам синоптиков, во многих районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+6°C, по западу воздух прогреется до +8°C.

В столице вероятность осадков очень высока. Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный до порывистого.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: