Румас раскритиковал директоров, которые ходят с протянутой рукой

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За полгода работы правительство внесло порядка пяти предложений об оказании государственной поддержки крупным системообразующим предприятиям. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги экономического совещания, которое прошло у президента 5 февраля.

На совещании правительство внесло предложения по повышению эффективности работы отдельных предприятий. Однако Александр Лукашенко потребовал прекратить поддержку тех предприятий, которые не справляются с поставленными задачами.

По словам Румаса, ни одно из внесенных правительством предложений «не содержало просьб о выделении новых объемов господдержки».

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«По каждому из этих предприятий два-три года назад было принято решение о предоставлении им господдержки с определенными графиками ее возврата, — сказал премьер-министр. — Сегодня настали сроки возврата этих средств, но мы видим, что предприятия в сегодняшних условиях не в состоянии единомоментно вернуть эту государственную поддержку. На это есть целый ряд объективных и субъективных причин, которые не позволили предприятию вписаться в эти графики. И просьба правительства после глубокой проработки этих вопросов заключается в том, чтобы по тем предприятиям, по которым отчетливо видна перспектива их работы, предоставить просто большую отсрочку по возврату этих кредитов».

В качестве примера Румас привел гомельское предприятие «Гомельстекло», которое закончило 2018 год с «очень хорошей рентабельностью» — порядка 27%.

«Но даже такая высокая рентабельность не позволило ему в течение трех лет вернуть средства, которые были вложены в модернизацию, — подчеркнул Румас. — Правительство провело переговоры со всеми коммерческими банками, которые участвовали в модернизации «Гомельстекло», нашло с ними понимание. Сегодня эти кредиты обслуживаются, некоторые даже досрочно гасятся, но вместе с тем единомоментно погасить всю кредитную задолженность предприятие не в состоянии».

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Вместе с тем, сказал Румас, правительство принимает критику главы государства о том, что необходимо уходить от господдержки.

«Ведь по некоторым предприятиям господдержка действительно оказывается во второй или третий раз. Поэтому правительство сделает выводы из этой ситуации, — отметил премьер-министр. — Абсолютно прав глава государства, что необходимо более жестко подходить к оценке директоров предприятий и это не нормальная ситуация, когда одни и те же люди обещают, не выполняют и потом обращаются за новой порцией поддержки. Поэтому, наверное, с кем-то из руководителей этих предприятий придется расстаться».

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В конце минувшего года Лукашенко на совещании с руководством правительства напомнил, что еще в мае установил порядок рассмотрения подобных вопросов о господдержке: «Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить».

Ранее Naviny.by писали, что господдержка предприятий будет снижаться ежегодно на 10%. Об этом в ноябре заявил министр финансов Максим Ермолович на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров «Перекресток Беларусь» в Минске 29 ноября.

На днях сообщалось, что ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (БПХО), выпускающее продукцию под торговой маркой «Блакiт», получило государственную поддержку «в целях стабилизации финансового положения».
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Тэги: господдержка Персона: Сергей Румас

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