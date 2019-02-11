ГАИ расставила новые ловушки на лихачей
В понедельник, 11 февраля, десять дополнительных переносных датчиков контроля скоростных режимов появятся на дорогах Брестской и Могилевской областей.
Радары будут находиться в следующих местах:
- 08:00-19:00. Дорога Р-93, Кировский район (73+500);
- 08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);
- 08:00-19:00. Дорога Р-122, Могилевский район, в районе населенного пункта Подбелье (15+800);
- 08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район, поворот на профелакторий «Сосны» (228+700);
- 08:00-20:00. Барановичи, проспект Советский, 41;
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (32+950);
- 09:00-21:00. Дорога Р-98, Каменецкий район (49+900);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
- 09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (365+600);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020).
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.