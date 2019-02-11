Видеофакт. Преподаватель Кембриджского университета в знак протеста полностью обнажилась в прямом эфире
Доктор Виктория Бейтман, преподающая в Кембриджском университете, в эфире BBC Radio 4 полностью обнажилась.
На такой шаг она пошла в знак протеста выхода Великобритании из Европейского союза.
«О, я вижу, ты голая», — удивленно прокомментировал ведущий Джон Хамфрис, когда Бейтман сняла пальто он.
По словам журналиста, на теле преподавателя было написано: «Brexit Leaves Britain Naked» («Брекзит оставляет Британию голой»).
Интересно, что доктор анонсировала свою акцию в своем микроблоге.