Видеофакт. Преподаватель Кембриджского университета в знак протеста полностью обнажилась в прямом эфире

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Доктор Виктория Бейтман, преподающая в Кембриджском университете, в эфире BBC Radio 4 полностью обнажилась.

На такой шаг она пошла в знак протеста выхода Великобритании из Европейского союза.

«О, я вижу, ты голая», — удивленно прокомментировал ведущий Джон Хамфрис, когда Бейтман сняла пальто он.

По словам журналиста, на теле преподавателя было написано: «Brexit Leaves Britain Naked» («Брекзит оставляет Британию голой»).

Интересно, что доктор анонсировала свою акцию в своем микроблоге.
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Тэги: акция протеста Brexit Персона: Джон Хамфрис Виктория Бейтман

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