Видеофакт. Преподаватель Кембриджского университета в знак протеста полностью обнажилась в прямом эфире

Доктор Виктория Бейтман, преподающая в Кембриджском университете, в эфире BBC Radio 4 полностью обнажилась.

На такой шаг она пошла в знак протеста выхода Великобритании из Европейского союза.

«О, я вижу, ты голая», — удивленно прокомментировал ведущий Джон Хамфрис, когда Бейтман сняла пальто он.

'I invite Jacob Rees-Mogg to a naked debate about Brexit!'







Cambridge lecturer Dr Victoria Bateman, who campaigns against Brexit while naked, challenges the Brexiteer MP #r4today pic.twitter.com/wTwyEY66NQ — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) 8 февраля 2019 г.

По словам журналиста, на теле преподавателя было написано: «Brexit Leaves Britain Naked» («Брекзит оставляет Британию голой»).

Интересно, что доктор анонсировала свою акцию в своем микроблоге.