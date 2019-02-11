В Витебске пьяный на «Форде» удирал от ГАИ и попал в ДТП

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Очередной пьяный водитель задержан в Витебске. О неадекватном вождении в ГАИ сообщили доброжелатели.

Фото УГАИ Витебской области

Как стало известно Naviny.by, десятого февраля примерно в час ночи на задержание пьяного водителя отправился экипаж ДПС. Заметив указанный в сообщении автомобиль – фургон «Форд», сотрудники ГАИ подали сигнал для остановки. Однако 29-летний водитель попытался скрыться, оставляя без внимания многочисленные требования правоохранителей.

В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел с дороги, протаранив кусты. Далее, покинув кабину, он попытался убежать, но был задержан.

Экспертиза показала 1,08 промилле. На мужчину составлено девять протоколов.

По информации ГАИ, с начала года только на территории Витебщины было выявлено 228 водителей «под мухой».

Для справки

  • Максимально допустимое содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе при управлении транспортным средством в Беларуси – 0,3 промилле.
  • Если водитель впервые привлекается к ответственности за управление в состоянии опьянения, передачу авто пьяному либо отказ от освидетельствования размер штрафа составляет от 50 до 100 базовых величин. При этом водитель лишается права вождения на три года.
  • Если нарушение ПДД в состоянии опьянения повлекло смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, а за те же действия, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, до десяти лет лишения свободы.
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Тэги: ДТП ГАИ пьянство за рулем Город: Витебск

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