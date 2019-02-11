Трусов: шансы, что в сентябре Университет имени Нила Гилевича примет первых студентов, не велики

Университет имени Нила Гилевича готов на 70-80%, хотя шансы, что в сентябре 2019 года он примет первых студентов не велики, заявил исполняющий обязанности ректора Олег Трусов на презентацию белорусскоязычного издания «Гісторыя Расіі» в могилевском общественном центре «Кола» вечером 10 февраля.

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Первый в стране частный белорусскоязычный университет был зарегистрирован 15 марта 2018 года и носит имя первого председателя ТБМ поэта Нила Гилевича.

«Чтобы открыть университет, мы должны выполнить большое количество требований. Сначала составить учебные планы. Они у нас готовы. Надо обеспечить литературой. На 80% мы литературой обеспечены. Но возник самый тяжелый вопрос — по некоторым предметам нет никаких учебников — ни на русском, ни на белорусском. К тому же наше Министерство образования требует новые учебники, выпущенные не позже пяти лет назад, причем белорусских издательств», — рассказал Олег Трусов.

По его словам, если нет учебников, то многие университеты составляют так называемые учебно-методические комплексы. Именно работой по составлению учебно-методических комплексов заняты сейчас преподаватели будущего университета. «Наши преподаватели по всем предметам должны написать учебно-методические комплексы. Нужно, чтобы соответствующие комиссии их удобрили, потом мы это сдаем в Министерство образования и получаем лицензию на обучение», — рассказал руководитель создаваемого вуза.

«И если мы не успеем это сделать в ближайшие месяцы, тогда будем набирать студентов через год. Но у нас есть подготовительные курсы, есть много желающих учиться», — сообщил Трусов.

В свою очередь проректор по учебной работе Университета имени Нила Гилевича Павел Терешкович отметил, что в Беларуси остро стоит вопрос необходимости создания белорусскоязычного вуза.

По его словам, порядка 12-14% школьников в Беларуси получают среднее образование на белорусском языке, но продолжить учиться по-белорусски в высшей школе они не могут, и это не справедливо.

«Если мы возьмем высшее образование, то количество студентов, которые обучаются на белорусском языке, не составит даже десятой доли процента. И эту несправедливость надо исправлять, чтобы дети, которые учатся по-белорусски, могли получать хоть по некоторым специальностям образование на родном языке», — заявил проректор университета.

Поскольку вуз частный, обучение в нем будет платным. По словам создателей университета, оплата будет ниже, чем в других вузах.

«Мы посчитали, что если не делать бюрократического аппарата, можно спокойно брать со студента тысячу долларов в год и нормально учить. А для жителей сельской местности, конечно, будем делать скидки — может и 500 долларов», — сказал Олег Трусов.

Он рассказал, что распределения у студентов Университета имени Гилевича не будет, но помогать подыскивать работу будущему выпускнику администрация начнет с первого года его обучения.

«Не хотелось бы делать маленький БГУ с белорусским языком. Нужно делать принципиально другой университет, который, безусловно, будет белорусским, но открытый всему новому, что есть в мире. Поэтому первый наш принцип — на любой специальности будут два иностранных языка. Второй принцип — на каждой специальности, независимо от направления, будет обязательный модуль «Введение в предпринимательство», — отметил Павел Терешкович.

Во встрече с жителями Могилева приняла также участие председатель «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ), депутат Палаты представителей Елена Анисим.