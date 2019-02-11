Медики сообщили о случаях кори в Беларуси

/ Общество
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По словам главного государственного санитарного врача Беларуси Натальи Жуковой, в наступившем году в стране зафиксированы два случая заболевания корью.

В связи с тем, что достаточно большое количество населения привито, опасаться эпидемий не стоит. На данный момент, отметила специалист в комментарии белорусскому телевидению, более 10 тыс. человек из так называемых очагов заболеваемости прошли вакцинацию, что позволило не допустить распространения инфекции.

Ранее, как писали Naviny.by, замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан заявляла, что в 2018 году (с 20 февраля, когда в Беларуси были выявлены первые заболевшие) в стране было зарегистрировано 254 случая кори. Детей среди заболевших — 26%. При этом около 27% среди всех заболевших были вакцинированы.

Карабан подчеркнула, что вакцинация против кори не защищает на 100% от заболевания, но значительно облегчает его течение.

Представительница Минздрава также напомнила, что человек, однажды переболевший корью, второй раз ей не заболевает.
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Тэги: корь Персона: Наталья Жукова Инна Карабан

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