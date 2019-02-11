Медики сообщили о случаях кори в Беларуси
По словам главного государственного санитарного врача Беларуси Натальи Жуковой, в наступившем году в стране зафиксированы два случая заболевания корью.
В связи с тем, что достаточно большое количество населения привито, опасаться эпидемий не стоит. На данный момент, отметила специалист в комментарии белорусскому телевидению, более 10 тыс. человек из так называемых очагов заболеваемости прошли вакцинацию, что позволило не допустить распространения инфекции.
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Карабан подчеркнула, что вакцинация против кори не защищает на 100% от заболевания, но значительно облегчает его течение.
Представительница Минздрава также напомнила, что человек, однажды переболевший корью, второй раз ей не заболевает.