ОМОН задержал подростка, подозреваемого в убийстве учительницы и школьника
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В результате введенного в шести районах Минской области специального плана «Сирена» бойцы ОМОНа задержали 15-летнего подростка.
Юношу подозревают в убийстве учительницы и школьника, а также ранении еще двух учеников.
Совершив преступление, он скрылся, но вскоре был задержан.
По факту двойного убийства в Столбцовской средней школе №2 открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси.
Ранее