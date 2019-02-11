ОМОН задержал подростка, подозреваемого в убийстве учительницы и школьника

В результате введенного в шести районах Минской области специального плана «Сирена» бойцы ОМОНа задержали 15-летнего подростка.

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Юношу подозревают в убийстве учительницы и школьника, а также ранении еще двух учеников.

Совершив преступление, он скрылся, но вскоре был задержан.

По факту двойного убийства в Столбцовской средней школе №2 открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси.