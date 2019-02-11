ОМОН задержал подростка, подозреваемого в убийстве учительницы и школьника

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В результате введенного в шести районах Минской области специального плана «Сирена» бойцы ОМОНа задержали 15-летнего подростка.

Фото носит иллюстративный характер

Юношу подозревают в убийстве учительницы и школьника, а также ранении еще двух учеников.

Совершив преступление, он скрылся, но вскоре был задержан.

По факту двойного убийства в Столбцовской средней школе №2 открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси.

Ранее Naviny.by писали, что ЧП произошло утром 11 февраля. По информации Следственного комитета, 15-летний школьник «в ходе внезапно возникшего конфликта причинил ножевые ранения учителю и нескольким ученикам».
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Тэги: поножовщина убийство двойное убийство Город: Столбцы

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