Транспортный коллапс на границе продолжается

Ситуация в пунктах пропуска на белорусском участке границы со странами Евросоюза остается напряженной.

По информации на 10 утра понедельника, 11 февраля, своей очереди на выезд из Беларуси ожидают более 1120 – большегрузных автомобилей:

В Литву пытаются выехать более 860 фур:

«Каменный Лог» – более 350;

«Привалка» – более 230;

«Бенякони» – более 170;

«Котловка» – более 110.

На латвийском направлении в «колейке» стоит более 160 грузовиков:

«Григоровщина» – более 80;

«Урбаны» – более 80.

Еще меньше фур находится на выезде в Польшу – 100: