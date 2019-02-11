Транспортный коллапс на границе продолжается

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Ситуация в пунктах пропуска на белорусском участке границы со странами Евросоюза остается напряженной.

По информации на 10 утра понедельника, 11 февраля, своей очереди на выезд из Беларуси ожидают более 1120 – большегрузных автомобилей:

В Литву пытаются выехать более 860 фур:

  • «Каменный Лог» – более 350;
  • «Привалка» – более 230;
  • «Бенякони» – более 170;
  • «Котловка» – более 110.

На латвийском направлении в «колейке» стоит более 160 грузовиков:

  • «Григоровщина» – более 80;
  • «Урбаны» – более 80.

Еще меньше фур находится на выезде в Польшу – 100:

  • «Брузги» – более 80;
  • «Козловичи» – более 20.
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