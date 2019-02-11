Транспортный коллапс на границе продолжается
Ситуация в пунктах пропуска на белорусском участке границы со странами Евросоюза остается напряженной.
По информации на 10 утра понедельника, 11 февраля, своей очереди на выезд из Беларуси ожидают более 1120 – большегрузных автомобилей:
В Литву пытаются выехать более 860 фур:
- «Каменный Лог» – более 350;
- «Привалка» – более 230;
- «Бенякони» – более 170;
- «Котловка» – более 110.
На латвийском направлении в «колейке» стоит более 160 грузовиков:
- «Григоровщина» – более 80;
- «Урбаны» – более 80.
Еще меньше фур находится на выезде в Польшу – 100:
- «Брузги» – более 80;
- «Козловичи» – более 20.