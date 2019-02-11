В Минске начали судить бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии Белецкого

Минский городской суд начал рассматривать дело бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии 61-летнего Александра Белецкого, который также был главным внештатным травматологом-ортопедом Минздрава.

Процесс ведет Валентина Зенькевич, обвинение представляет Сергей Гиргель.

Белецкого обвиняют в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 430 УК). Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Комитет государственной безопасности задержал Белецкого в июне 2018 года. По государственным телеканалам было показано видео с обыском в доме Белецкого, в ходе которого в его доме и гараже было обнаружено порядка 500 тыс. долларов в эквиваленте.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил 11 июля, что Белецкий задержан и заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную плату за оказанные услуги.

Изначально к Белецкому была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, однако с января он переведен под домашний арест.

Профессор академик Белецкий — заслуженный деятель науки Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси, председатель Научного медицинского общества травматологов и ортопедов (Минск).