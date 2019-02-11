Экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Белецкий в суде полностью признал вину

Бывший директор РНПЦ травматологии и ортопедии 61-летний Александр Белецкий в ходе сегодняшнего судебного разбирательства полностью признал вину.

Рассмотрение дела началось 11 февраля в Минском городском суде. Процесс ведет судья Валентина Зенькевич, обвинение представляет Сергей Гергель.

Также в ходе суда стало известно, что Белецкий во время следствия возместил весь доход, полученный преступным путем.

Белецкого обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.