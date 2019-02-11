В Минске «Фольксваген» сбил пешехода-нарушителя

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 59-летний пешеход-нарушитель, произошло накануне примерно в девять часов вечера.

Как сообщили в Госавтоинспекции столицы, «Фольксваген-Пассат» ехал проспекту Пушкина и на перекрестке с улицей Притыцкого «при движении на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на пешехода».

По информации ГАИ, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Нарушитель бригадой «скорой» был доставлен в больницу.