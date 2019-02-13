Видеофакт. Преподавательница из Кембриджа вновь обнажилась в эфире – на этот раз на ТВ

/ Мир
Просмотров: 8339

Ставшая широко известной доктор Виктория Бейтман, преподающая в Кембриджском университете, проведшая «голую акцию» в эфире BBC Radio 4, повторила свой трюк в эфире. Однако на этот раз – на телевидении.

На этот раз на ее груди были написаны четыре слова: Brexit, Leaves, Britain, Naked.

По словам возмутительницы спокойствия, она не является эксгибиционисткой – просто использует свое тело, чтобы передать обществу важный политический мессендж.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акция протеста Brexit Персона: Виктория Бейтман

Другие материалы на эту тему:

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия

Инвалид из Славгорода объявила голодовку, требуя свидания с арестованным мужем

Инвалид из Славгорода объявила голодовку, требуя свидания с арестованным мужем

Николая Статкевича оштрафовали на 40 базовых

Николая Статкевича оштрафовали на 40 базовых

Неизвестные в штатском разогнали оппозиционную акцию в Минске

Неизвестные в штатском разогнали оппозиционную акцию в Минске