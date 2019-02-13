Видеофакт. Преподавательница из Кембриджа вновь обнажилась в эфире – на этот раз на ТВ

Ставшая широко известной доктор Виктория Бейтман, преподающая в Кембриджском университете, проведшая «голую акцию» в эфире BBC Radio 4, повторила свой трюк в эфире. Однако на этот раз – на телевидении.

На этот раз на ее груди были написаны четыре слова: Brexit, Leaves, Britain, Naked.

По словам возмутительницы спокойствия, она не является эксгибиционисткой – просто использует свое тело, чтобы передать обществу важный политический мессендж.