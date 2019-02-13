В Смолевичском районе пропал мужчина

Правоохранители Смолевичскго района разыскивают без вести пропавшего Владимира Маньковского, о судьбе которого десять дней ничего не известно.

Как сообщили в милиции, 62-летний житель деревни Калита на пригородном автобусе уехал в магазин в деревню Петровичи и пропал.

Был одет в черную вязаную шапку, короткую искусственную черную дубленку, синие джинсы, черный свитер, зеленые резиновые сапоги.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о пропавшем позвонить по телефону +375177654218 или 102.