Где ГАИ расставила новые ловушки на лихачей

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В среду, 13 февраля, Госавтоинспекция продолжит следить за соблюдением участниками дорожного движения установленных скоростных режимов.

Для контроля скорости на дорогах появятся дополнительные переносные радары.

В частности, в Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, улица Крупской, 111;

08:00-19:00. Дорога Р-122, Чаусский район (26+200);

08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район, населенный пункт Клин (191+100);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Могилевский район (10+700);

08:00-20:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);

09:00-21:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

09:00-21:00. Трасса М-10, Дрогичинский район (490+020);

09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (426+900);

09:00-21:00. Трасса М-1, Ивацевичский район (150+250).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Ранее Naviny.by писали, что на протяжении десяти дней (с 15 по 24 февраля) ГАИ будет проводить по всей стране республиканскую акцию «Сделаем дорогу безопасной!».

 
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Тэги: ГАИ

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