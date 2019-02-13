В Гродно покойнику четыре года «платили» зарплату

На протяжении четырех лет (2013-2017 годы) умерший житель Гродно числился работником одного из унитарных предприятий города на Немане, за что ему регулярно начислялась зарплата.

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Как сообщили в милиции, директор УП «с целью совершения хищения денежных средств оформил двух местных жителей на должность «швея-надомник», после чего дал указание бухгалтеру о начислении им зарплаты».

Деньги, выплачиваемые за «работу» руководитель забирал себе. Всего таким образом он «нагрел руки» на 120 млн неденоминированных рублей.

По всей видимости, если бы его вина была доказана в суде, директор на долгий срок отправился бы за решетку. Однако из-за смерти подозреваемого СК вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.